Путин призвал РЖД помогать горнякам Кузбасса

Глава России Владимир Путин провел встречу в своем рабочем кабинете в Ново-Огарево с генеральным директором, председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

На встрече президент и гендиректор обсуждали ситуацию на железных дорогах.

Особое внимание в ходе встречи было уделено инвестиционной деятельности компании. Глава государства еще раз напомнил, как уже говорил 7 мая на совещании по развитию транспортной сферы, о необходимости оказать поддержку горнякам, особенно работающим в Кузбассе.

Белозеров доложил президенту, что его компания закрепила в меморандуме объемы вывоза коллег, но при этом старается развивать еще и такие участки, которые влияют на экономику Дальнего Востока. По словам главы РЖД, это достаточно сложный механизм, поскольку все процессы взаимосвязаны, и компания старается находить в этой части баланс.