Столб пепла высотой пять километров: на Камчатке проснулся вулкан Карымский

Вулкан Карымский на Камчатке преподнес сюрприз жителям полуострова. Сегодня утром стало известно, что популярный природный объект неожиданно проснулся и выбросил столб дыма высотой пять километров.

Как сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю, взяв за основу данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении от вулкана.

На его пути, к счастью, нет населенных пунктов, поэтому выпадения пепла в городах и селах региона на зарегистрировано.

«Мы вообще следим за ситуацией на вулкане все время, и ждали, когда же активность повысится. И когда сегодня утром мы наблюдали хороший пепловый шлейф, то степень опасности для авиации сразу же была повышена до оранжевого. Потому что как только мы наблюдаем пепел, то это уже оранжевый уровень опасности. Мы будем продолжать его мониторинг. К счастью, опасность он представляет сегодня только для местных авиалиний, если в том районе летит самолет или вертолет. Для международных или населенных пунктов опасности нет. Потому что пепел, согласно направлению ветра, движется в сторону океана», - рассказала ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

Хотевшему всех напугать исполину, высота которого составляет 1 486 метров, присвоен оранжевый код авиационной опасности. Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова.