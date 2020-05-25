СМИ: у актрисы Дарьи Мороз подтвердился коронавирус

Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом, сообщает паблик Mash. По данным СМИ, женщина узнала об этом по результатам теста на COVID-19.

Пока официальной информации о ее состоянии нет. Сама актриса на звонки не отвечает.

Недавно актриса принимала участие в одном из телевизионных танцевальных проектов. Однако в финале, который состоялся 24 мая, не участвовала как раз по состоянию здоровья. Коронавирус якобы подтвердился и у другой участницы того же проекта, Алены Бабенко.

Тридцатишестилетняя Мороз известна по ролям в «Содержанках», «Холостяках» и «Доме с лилиями».