Названы возможные сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация населения России от коронавируса может начаться осенью и занять около девяти месяцев. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам одномоментно эту вакцину все получить просто физически не смогут.

«Будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода, может, семь-девять месяцев», - сказал эксперт в эфире Первого канала.

До этого Гинцбург отмечал, что у всех разработчиков вакцины после тестирования ее выявлены вирусонейтрализующие антитела к коронавирусу.

Число случаев заражения COVID-19 в РФ увеличилось на 8 946 человек. Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом составляет 353 427 человек.