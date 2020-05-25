СК задержал троих подозреваемых в перестрелке на юге Москвы
Инцидент произошел возле автостоянки на Каширском шоссе, следователи допросили более 15 участников конфликта.
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В результате перестрелки, произошедшей у автомобильной стоянки на Каширском шоссе в Москве, расположенной у жилого комплекса «Ясный», задержаны трое подозреваемых.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, в рамках расследования дела допрошены более 15 участников и очевидцев конфликта.
По месту жительства подозреваемых проведены обыски, у мужчин обнаружено огнестрельное оружие различной модификации.
Согласно предварительным данным, в перестрелку были вовлечены не менее восьми человек. Стрельба велась из травматических пистолетов и, возможно, охотничьих ружей, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.