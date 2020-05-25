СК задержал троих подозреваемых в перестрелке на юге Москвы

В результате перестрелки, произошедшей у автомобильной стоянки на Каширском шоссе в Москве, расположенной у жилого комплекса «Ясный», задержаны трое подозреваемых.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, в рамках расследования дела допрошены более 15 участников и очевидцев конфликта.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски, у мужчин обнаружено огнестрельное оружие различной модификации.

Согласно предварительным данным, в перестрелку были вовлечены не менее восьми человек. Стрельба велась из травматических пистолетов и, возможно, охотничьих ружей, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.