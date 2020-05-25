«Это нехороший симптом»: Розенбаум о возрождении идей нацизма в современном обществе

Народный артист России Александр Розенбаум поделился в студии программы «Фетисов», посвященной громким инцидентам с недавней акцией «Бессмертный полк», своими мыслями на тему присутствия в современном обществе отголосков фашистских настроений прошлого. По его словам, грань между здравым восприятием заслуг своей нации и нездоровыми мыслями о ее превосходстве над другими народами необычайно тонка и ее надо уметь видеть.

Розенбаум напомнил, что всего лишь через 50 лет после окончания Великой Отечественной войны, в середине 90-х годов, на прилавках книжных развалов продавали антисемитскую и фашистскую литературу.

«Нацизм - это крайнее выражение шовинизма. Между шовинизмом и национализмом - тончайшая грань. Национализм, возвеличивание своего народа, своей страны, своей культуры - в хорошем смысле этого слова, - в принципе меня от этого не трясет. Но грань, когда национализм превращается в шовинизм, она тончайшая. Когда кроме возвеличивания себя самого ты начинаешь уничтожать все окружающее. Это нехороший симптом сегодняшнего времени», - сказал музыкант.

Отвечая на вопрос о том, как можно искоренить желание превосходства над другими расами, Розенбаум задался встречным вопросом: как оно вообще может возникать?

«Например, в спорте с афроамериканским народом очень сложно соревноваться, у них немного другие мышцы и связки. В этом они нас, может быть, массой превосходят. А говорить о превосходстве народа одного над другим или национальности одной над другой - честно, это для дураков», - подытожил исполнитель.

Напомним, тема передачи была поднята после того, как в отношении нескольких граждан РФ были заведены уголовные дела о реабилитации нацизма. Молодые люди решили «пошутить», опубликовав на портале акции «Бессмертный полк», которая в 2020 году состоялась онлайн, фотографии Адольфа Гитлера и других участников и пособников фашистского режима.