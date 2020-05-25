Врачи назвали три главных признака сердечного приступа

Надвигающийся сердечный приступ можно распознать по трем главным симптомам. К ним относятся сильное давление в левой части груди, распространение этих болезненных ощущений на шею и руку, а также боль в желудке.

По словам врачей, нередко эти симптомы сопровождаются тревожностью и одышкой. Эти признаки были описаны профессором кардиологии Ульфом Ландмессером из Берлина и опубликованы на страницах издания Focus.Online.

Если такие симптомы были замечены или человек сам на них жалуется, то необходимо первым делом вызвать врача. Чаще всего бригада скорой помощи в этих случаях предлагает больному аспирин - он разжижает кровь и удаляет сгустки крови в сосудах, которые и приводят к инфаркту.

По словам врачей, лучшая и наиболее доступная для каждого человека профилактика проблем с сердцем - ежедневные прогулки на свежем воздухе, а также смена рациона на более здоровый.