У автомобилей каршеринга в Москве слили бензин за время эпидемии

За два месяца самоизоляции услуги каршеринга в столице не пользовались большой популярностью. Однако любители покататься не на собственных автомобилях все равно нашли способ, как ими можно воспользоваться. Оказалось, что вместо того, чтобы ехать на машине, из ее бака можно просто слить бензин.

Как рассказала «Звезде» представитель одной из таких компаний, подобные ситуации у офисов их фирмы были в Москве, а вот в Сочи их удалось предотвратить.

«В Москве и Сочи просто разные ситуации. В Сочи вооруженная охрана стоит. Мы знаем особенности этого региона, поэтому там так. В Москве мы так не делали, поэтому, соответственно, был слит бензин. Они знают особенности автомобилей, знают, как это сделать. И у всех каршеринговых компаний, насколько я знаю, были одинаковые проблемы», - рассказала сотрудница.

О подобных проблемах в данном виде автобизнеса уже не раз писали СМИ. Автоугонщики и злоумышленники попадаются на том, что ездят под чужими аккаунтами, воруют бензин и скручивают детали автомобилей.