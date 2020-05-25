«Вы нам самолет сломаете»: драка на борту вылетевшего из Сочи самолета попала на видео

На видео двое мужчин пытаются выяснить отношения, другие пассажиры призывают их к порядку. Кадрами драки на борту рейса Сочи - Москва очевидцы поделились в социальной сети «ВКонтакте».

Как выяснилось позже, мужчины не поделили подлокотник в самолете. Драка началась уже по прибытии в аэропорт назначения. На кадрах видно, что бортпроводник старается угомонить разбушевавшихся пассажиров, угрожает вызвать полицию, а его коллега пытается разнять дерущихся.

«Вы нам сейчас самолет сломаете», - кричит на видео бортпроводник.

Начальник пресс-службы Управления на транспорте МВД России Елена Бабанова рассказала «Звезде», что оба дебошира были доставлены в дежурную часть.

«По данному факту проводится проверка», - рассказала Елена Бабанова.

Инцидент произошел на борту самолета, выполнявшего рейс Сочи - Москва, во время подготовки к высадке пассажиров. Один из мужчин облокотился на подлокотник и задел другого пассажира. Произошла словесная перепалка, которая и переросла в драку.