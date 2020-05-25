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«Ушла на речку и исчезла»: мать рассказала о пропаже 4-летней дочери в Мурманской области

Валентина Пескова
11:39 25.05.2020
Региональный СУ СК РФ уже возбудил дело по факту бесследного исчезновения малолетнего ребенка.
«Ушла на речку и исчезла»: мать рассказала о пропаже 4-летней дочери в Мурманской области
© Фото: СУ СК по Мурманской области

В Мурманской области родители четырехлетней девочки сообщили о пропаже ребенка. Как указано на сайте СК СУ РФ по региону, девочка 2015 года рождения пропала в поселке Алакуртти.

По факту бесследного исчезновения ребенка уже возбуждено уголовное дело. Криминалисты подозревают наличие признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как рассказала «Звезде» мать пропавшего ребенка, ее дочь отошла фотографироваться с другими подругами.

«Я была дома, а дети сначала пошли на площадку фотографироваться, а потом спустились к реке. Она пошла шишки кидать, и больше я ее не видела. У меня пять детей, она - четвертый ребенок. Работу по поиску уже ведется. Предлагают сегодня задействовать коптер. Остальные жители поселка тоже принимают участие в поисках, откликнулись люди. Будем надеяться, что дочка найдется», - прокомментировала женщина.

Как сообщало ранее МЧС, к поискам ребенка привлечено 440 человек и 12 единиц техники.

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