Игра в имитацию: как подготовиться к рабочим будням после самоизоляции

Чтобы минимизировать стресс, связанный с началом трудовых будней, нужно примерно за неделю до выхода с самоизоляции начать имитировать рабочий день.

Такой совет дала россиянам подмосковный врач-психиатр Ольга Сиволдаева. По словам эксперта, резкий возврат в рабочий ритм после такого длительного перерыва может вызвать трудности, справиться с которыми поможет тренировка.

Для этого потребуется каждый условно рабочий день вставать не позднее восьми утра, соблюдая все ритуалы, которые сопровождают ваш подъем в обычное время. Также стоит продумать и проводить по расписанию время отдыха и приемы пищи.

«Для полного формирования привычки, конечно, нужно не менее 21 дня», - отметила она в интервью РИА Новости.

Повышение эмоционального фона можно обеспечить за счет приятных покупок. Также полезны будут солнечные ванны и, безусловно, прием витаминных комплексов с предпочтением витаминов В и С.

Отсутствие подготовки, по мнению врача, может привести к снижению концентрации и слабости в начальный период работы.