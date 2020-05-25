За прошедшие сутки в РФ прибавилось 8 946 заболевших COVID-19

Число случаев заражения COVID-19 в РФ увеличилось на 8 946 человек. Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом составляет 353 427 человек.

Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки зараженные инфекцией появились в 83 регионах нашей страны. При этом из 8 946 человек клинических проявлений заболевания не имеют 3 908 пациентов (43,7%).

Таким образом, в России за сутки прирост новых заболевших составил только 2,6%.