За прошедшие сутки в РФ прибавилось 8 946 заболевших COVID-19
Новые инфицированные коронавирусом проживают в 83 регионах Российской Федерации.
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Число случаев заражения COVID-19 в РФ увеличилось на 8 946 человек. Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом составляет 353 427 человек.
Как сообщили в оперативном штабе, за последние сутки зараженные инфекцией появились в 83 регионах нашей страны. При этом из 8 946 человек клинических проявлений заболевания не имеют 3 908 пациентов (43,7%).
Таким образом, в России за сутки прирост новых заболевших составил только 2,6%.