Погода наладится: синоптики рассказали, когда в Москву придет тепло

Дождливый фронт, создавший сумерки на прошлой неделе в столице, постепенно сдаст свои права. Погода в Москве и Московской области будет налаживаться, хотя осадки продержатся еще до середины недели. Об этом рассказал «Звезде» сотрудник центра погоды «Фобос».

«Погода в столице будет в общем-то дождливой в среду и четверг. А в последующие дни в послеполуденные часы местами даже не исключено, что они будут с грозами. Температура будет постепенно повышаться. Сегодня мы ожидаем 16-18 градусов, во вторник еще обойдется без осадков, а в ночь на среду начнется дождь», - рассказал метеоролог Александр Синенков.

По словам синоптика, значительно потеплеет в Москве к субботе, когда воздух прогреется до 23 градусов. При этом в послеполуденные часы пройдут дожди, местами с грозами. Сильного ветра при этом не ожидается.