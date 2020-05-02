На крупнейшем в РФ плавзаводе «Всеволод Сибирцев» произошел пожар

На плавбазе «Всеволод Сибирцев» на Находкинском судоремонтном заводе произошел взрыв и дальнейшее возгорание. Информацию об этом «Звезде» подтвердили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю.

«На пульт пожарной охраны поступил сигнал о том, что на территории судоремонтного завода, по предварительным данным, в результате сварочных работ, произошло возгорание на плавбазе "Всеволод Сибирцев ". По предварительной информации, есть пострадавшие. Проводится дымоудаление», - рассказал представитель ГУ МЧС по региону Михаил Исаметов.

Первые пожарные расчеты прибыли через десять минут после поступления сигнала о пожаре, который произошел в 8:50 по местному времени. Открытого горения не обнаружено, однако трюм судна оказался сильно задымлен.