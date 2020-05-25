Москву и область окутает густой туман

В Москве и в Московской области до утра понедельника будет наблюдаться густой туман. Рассеиваться он начнет примерно в восемь часов.

Такой прогноз представил Центр организации дорожного движения Правительства Москвы у себя в Twitter.

Видимость распространяться на 200-400 метров вперед. В связи с погодными условиями водителей просят ездить осторожно, сохраняя дистанцию между транспортными средствами и не забываю включить противотуманные фары.

По данным Гидрометцентра, в начале недели в столицу начнет возвращаться тепло благодаря приходу южного ветра. Температура воздуха 25 мая поднимется приблизительно до 18 градусов.