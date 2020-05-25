Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
Голосование будет проведено в электронном формате в ряде регионов страны.
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В некоторых регионах России всеобщее голосование по поправкам к Конституции страны будет проведено дистанционно - в электронном формате.
Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, в основу технологии голосования будет положена система, примененная в столице. Осуществить процедуру удаленно на всей территории России пока не представляется возможным.
«На ближайших выборах в единый день голосования мы намерены обкатать пока только в одном-двух регионах первые пилотные проекты», - рассказала Памфилова «Российской газете».
Дистанционное голосование пройдет в сентябре в единый день голосования.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, дающий гражданам возможность участвовать в референдумах и выборах дистанционно.