Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Победа человечества: почему поиск вакцины от COVID-19 похож на гонку вооружений

Диана Сирази
Ирина Егорова
00:42 25.05.2020
В России первое лекарство могут зарегистрировать уже в августе, а Дональд Трамп недавно заявил, что США начали разрабатывать вакцину в январе. Заявления Трампа многих заставили  усомниться в истинных сроках вспышки эпидемии в штатах и ставят под сомнение источник распространения коронавируса из Китая.  
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Cadu Rolim globallookpress

По всему миру сейчас развернулось настоящее соревнование по разработке вакцины от коронавируса. Усилия почти всех стран мира направлены проведение успешных испытаний вакцины  и препаратов для  лечения COVID-19. В России первую вакцину могут зарегистрировать уже в августе.

«В настоящее время в стране ведется разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», - заявила зампредседателя Правительства РФ, председатель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории РФ Татьяна Голикова.

Обычно на внедрение прививки уходит около пяти лет. Но в этом случае российские ученые проделали работу за 2,5 месяца. Сотрудники НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сами изобрели вакцину и уже проверили ее на себе. Но,масштабные клинические испытания на людях начнутся в конце лета.

А пока, в ожидании выпуска вакцины, свою эффективность доказывает антивирусный препарат «Авифавир», более известный как Фавипиравир. Исследования показали - он блокирует размножение вируса в организме быстрее других средств.

«Мы используем противовоспалительные препараты, которые для нас понятны и на сегодняшний день. Почему в нашей стране так мало смертей? потому что мы лечим по-другому, чем в других странах», - считает директор медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова Армаис Камалов.

Но страны захватил новый вирус - соперничества, который больше похож на гонку вооружения.

«Есть определенная престижная гонка, кто будет первым, есть уже проявления национального эгоизма, когда разворачивается конкурентная борьба, не всегда чистоплотная, за то, кто будет первым обладателем вакцины», - заявил 15 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Израиле, например, завершены испытания вакцины на мышах, в Бельгии приступают к испытаниям препаратов от осложнений коронавируса на добровольцах. Дональд Трамп заявил, что тестирование вакцины началось в апреле, а создание самой вакцины американские специалисты занимаются с января, то есть буквально через пару дней, когда Китай рассказал миру о начале новой эпидемии. Заявления Трампа многих заставили  усомниться в истинных сроках вспышки эпидемии в штатах и ставят под сомнение источник распространения коронавируса из Китая.  

«Все это делает ситуацию с началом коронавируса гораздо более серьезной и не такой однозначной. Это все больше и больше заставляет задуматься о возможной роли США в запуске эпидемии», - заявил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

На сегодняшний день имеется больше десятка штаммов данного вируса и никто не знает, какому именно штамму будет создана вакцина. Впереди самый долгий этап клинических испытаний, который по статистике проходят  менее 15 процентов всех разрабатываемых лекарств. Поэтому, список претендентов на победу в гонке, может заметно сократиться.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.05.2020, 15:41
В Госдуме рассказали, зачем США занимаются информационными вбросами в России
Дата23.05.2020, 05:00
Работа сделана: отряд Минобороны отправился в места дислокации после помощи под Красноярском
Дата24.05.2020, 11:11
Нурмагомедов назвал Макгрегора величайшим бойцом в истории Twitter
Дата22.05.2020, 15:59
Сборка российского широкофюзеляжника Ил-96-400М на ВАСО: кадры из цеха
Дата24.05.2020, 12:50
В Китае заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
00:42 В стране и мире
Видео
Победа человечества: почему поиск вакцины от COVID-19 похож на гонку вооружений
23:50 В стране и мире
Названы опасные для больных COVID-19 препараты
22:31 В стране и мире
Число заболевших коронавирусом в мире за сутки возросло на 100 тысяч
21:55 В стране и мире
Попова: более половины регионов РФ могут приступить к первому этапу снятия ограничений
18:09 В стране и мире
статья
Своевременные меры: как России удалось избежать катастрофических последствий COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
00:42 В стране и мире
Видео
Победа человечества: почему поиск вакцины от COVID-19 похож на гонку вооружений
00:41 В стране и мире
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
00:09 В стране и мире
Москву и область окутает густой туман
23:56 В стране и мире
Глава Алакуртти рассказал о поисках пропавшей девочки
23:50 В стране и мире
Названы опасные для больных COVID-19 препараты
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Впервые за 20 лет: в Адыгее и Краснодарском крае в конце мая выпал снег
Видео
В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф времен ВОВ
Видео
Неадекватное поведение и оскорбление полицейских: опубликованы кадры с задержанным в Симферополе авиадебоширом
Видео
Сдвинули авто руками и тушили с балкона: в Мурино весь двор объединился для спасения квартиры от пожара
Видео
Гордость Северного флота: как прошел спуск на воду фрегата «Адмирал Головко»
Чучело «аллигатора Гитлера» попадет в Дарвиновский музей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.