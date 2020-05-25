Победа человечества: почему поиск вакцины от COVID-19 похож на гонку вооружений

По всему миру сейчас развернулось настоящее соревнование по разработке вакцины от коронавируса. Усилия почти всех стран мира направлены проведение успешных испытаний вакцины и препаратов для лечения COVID-19. В России первую вакцину могут зарегистрировать уже в августе.

«В настоящее время в стране ведется разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», - заявила зампредседателя Правительства РФ, председатель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории РФ Татьяна Голикова.

Обычно на внедрение прививки уходит около пяти лет. Но в этом случае российские ученые проделали работу за 2,5 месяца. Сотрудники НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сами изобрели вакцину и уже проверили ее на себе. Но,масштабные клинические испытания на людях начнутся в конце лета.

А пока, в ожидании выпуска вакцины, свою эффективность доказывает антивирусный препарат «Авифавир», более известный как Фавипиравир. Исследования показали - он блокирует размножение вируса в организме быстрее других средств.

«Мы используем противовоспалительные препараты, которые для нас понятны и на сегодняшний день. Почему в нашей стране так мало смертей? потому что мы лечим по-другому, чем в других странах», - считает директор медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова Армаис Камалов.

Но страны захватил новый вирус - соперничества, который больше похож на гонку вооружения.

«Есть определенная престижная гонка, кто будет первым, есть уже проявления национального эгоизма, когда разворачивается конкурентная борьба, не всегда чистоплотная, за то, кто будет первым обладателем вакцины», - заявил 15 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Израиле, например, завершены испытания вакцины на мышах, в Бельгии приступают к испытаниям препаратов от осложнений коронавируса на добровольцах. Дональд Трамп заявил, что тестирование вакцины началось в апреле, а создание самой вакцины американские специалисты занимаются с января, то есть буквально через пару дней, когда Китай рассказал миру о начале новой эпидемии. Заявления Трампа многих заставили усомниться в истинных сроках вспышки эпидемии в штатах и ставят под сомнение источник распространения коронавируса из Китая.

«Все это делает ситуацию с началом коронавируса гораздо более серьезной и не такой однозначной. Это все больше и больше заставляет задуматься о возможной роли США в запуске эпидемии», - заявил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

На сегодняшний день имеется больше десятка штаммов данного вируса и никто не знает, какому именно штамму будет создана вакцина. Впереди самый долгий этап клинических испытаний, который по статистике проходят менее 15 процентов всех разрабатываемых лекарств. Поэтому, список претендентов на победу в гонке, может заметно сократиться.