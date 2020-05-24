Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов в связи с пандемией
Размер дотации будет определяться индивидуально для каждого субъекта.
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Регионы России получат дотации в размере 100 млрд рублей для возмещения снижения доходов бюджета из-за пандемии COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года», - сообщили в правительстве.
Отмечается также, что размер дотации определят для каждого региона в отдельности, с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.
Ранее кабмин выделил 200 млрд рублей на поддержку российских семей. Ежемесячные и единовременные выплаты полагаются гражданам, у которых есть дети в возрасте до 16 лет.