Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов в связи с пандемией

Оборона Ленинграда и холостой выстрел в 17-м: что происходило с крейсером «Аврора» после его спуска на воду 120 лет назад

Ранее кабмин выделил 200 млрд рублей на поддержку российских семей. Ежемесячные и единовременные выплаты полагаются гражданам, у которых есть дети в возрасте до 16 лет.

«Средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года», - сообщили в правительстве.

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