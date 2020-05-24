Власти Новосибирска обратились в полицию из-за массовой вечеринки в центре города

Новосибирские власти обратились в полицию с просьбой установить и наказать организаторов танцевальной вечеринки в центре города. Видеозаписи бурного веселья во время режима повышенной готовности появились в Сети в ночь на 24 мая.

По словам пресс-секретаря мэра Новосибирска Анатолия Локтя Глеба Черепанова, власти обратились в полицию с просьбой провести проверку и установить виновных.

«У нас есть некоторые предположения, эта информация также передана правоохранительным органам», - сказал он РИА Новости.

По данным агентства, проверку по фактам нарушения общественного порядка и тишины также поручил провести губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Вечеринка состоялась на так называемой «ресторанной улочке» за гостиницей «Центральная» в Новосибирске. Участники нарушили запрет на проведение массовых мероприятий в условиях эпидемии коронавируса, не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.