В Росгидромете объяснили затяжные периоды похолодания и потепления

Резкие скачки температуры, шквалистый ветер и затяжные ливни вызваны изменением регионального климата летом. Об этом рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, в этом году, как и прошлом, будут частые зональные переносы воздушных масс с запада на восток.

«Поэтому будут волны тепла и холода, блоковые процессы, когда температура может резко повышаться или понижаться. Температура может повышаться или понижаться в течение суток сразу на 10-15 градусов», - пояснил Варакин «Российской газете».

Так, с плюс 25 градусов температура может опуститься сразу до плюс 10, и, напротив, подскочить с плюс 20 до 30-градусного зноя. Такие явления, отметил синоптик, можно предсказать за 7-10 суток.

В предгорных районах - на юге Красноярского края, в Хакасии, Иркутской области, в Восточных и Западных Саянах - грозы, шквалистый ветер, подъем уровня рек, скачки температура летом традиционны для конца июня-июля. В бассейнах рек Кубань и Терек на северном Кавказе из-за грозовых ливней вода может подниматься в июле и августе.