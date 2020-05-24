Помощь на подходе: кадры марша колонны многопрофильного полевого госпиталя ЗВО в Дагестан

Колонна мобильного полевого госпиталя Западаного военного округа следует из подмосковного Алабино в республику Дагестан. За прошлые сутки она преодолела более половины пути - 1300 километров.

В колонне 42 автомобиля, они двигаются со средней скоростью около 70 километров в час. Общая протяженность маршрута составляет 1800 километров.

«Колонна идет согласно установленному решению. Все остановки, пункты назначения и перевалы - согласно ранее отданным указаниям. Через определенное время колонна останавливается на дневные и ночные перевалы. Дневной перевал составляет у нас до часу, ночной отдых у нас составляет до 8 часов», - рассказал заместитель командующего танкового объединения по МТО полковник Олег Бузаев.

Всего в составе полевого медицинского подразделения - 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста. Рассчитанный на сто коек госпиталь планируется развернуть в районе населенного пункта Ботлих.

Военные медики и специалисты войск РХБ защиты перебрасываются в Дагестан по поручению президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. В регионе сложилась сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.