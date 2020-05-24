Иранский танкер вошел в воды Венесуэлы, несмотря на запрет США

Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился к Венесуэле, несмотря на предупреждения со стороны США о принятии мер в случае таких поставок. Судно Fortune вошло в воды южноамериканской страны около 19:40 по местному времени (2:41 мск).

«Корабли из братской Исламской Республики Иран сейчас находятся в нашей исключительной экономической зоне», - заявил вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Айссами.

Министр обороны Владимир Лопес, в свою очередь, пообещал, что иранские танкеры будут сопровождать военные из-за угрозы со стороны Соединенных Штатов.

Танкерная флотилия везет в Венесуэлу порядка 1,53 миллиона баррелей бензина и алкилатов, сообщает Reuters.

Ранее американские СМИ сообщили, что власти рассматривают возможность введения санкций и других ограничений в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу, которая находится под санкциями США.