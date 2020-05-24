Переболевшая COVID-19 депутат назвала неожиданный симптом болезни

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала нервозность одним из симптомов заболевания коронавирусом.

Парламентарий сама переболела COVID-19 и была выписана из больницы 22 мая. Теперь Пушкиной предстоит пройти двухнедельную самоизоляцию.

«Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни», - рассказала Пушкина в эфире телекомпании НТВ.

Среди прочих предвестников инфекции зампред думского комитета перечислила типичные для вирусных заболеваний ломоту суставов, конъюнктивит, кашель и заложенность в носу и в горле.

Коронавирус у Оксаны Пушкиной был обнаружен 13 мая, при этом вирусологи отметили, что болезнь у женщины протекает бессимптомно и скоро она сможет вернуться к исполнению своих обязанностей в Государственной думе.