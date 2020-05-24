Посольство РФ: из Нью-Йорка в Москву вылетели 379 россиян

Сегодня в Россию из США прибудут очередным вывозным рейсом 379 россиян. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Всего на рейс зарегистрировались 379 человек, включая 12 младенцев. Посадка прошла без серьезных проблем», - рассказал Антонов.

Дипломат уточнил, что среди вылетевших на родину пассажиров находятся 67 человек из так называемого «гуманитарного списка», который был сформирован дипмиссией.

«В него вошли соотечественники, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди, одна блокадница», - приводит слова Антонова «Интерфакс».

Российский посол уточнил, что домой возвращаются 12 школьников и 21 студент. Представители посольства находятся в тесном контакте не только с их родителями, но и руководством принимающих регионов.

Сегодняшний перелет стал возможен для россиян из 30 регионов. Домой возвращаются жители Москвы и Подмосковья, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ульяновской и других областей, а также Мордовии, Татарстана, Башкирии и Пермского края.

Рейс SU103 прибудет в в аэропорт Шереметьево. Ожидается, что самолет Boeing 777-300 совершит посадку в 12.09 по московскому времени. Затем борт направится в Уфу.