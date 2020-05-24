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«Самый сложный второй день»: космонавт Вагнер раскрыл детали испытаний в космосе

Тамара Астапенкова
05:04 24.05.2020
Иван Вагнер недавно отметил месяц работы на Международной космической станции.
© Видео: Роскосмос, youtube © Фото: Роскосмос vk

Человек в первые две недели в космосе проходит острую адаптацию к микрогравитации, а при запуске может испытывать легкое укачивание. Об этом рассказал в субботу, 23 мая, российский космонавт Иван Вагнер, который отметил недавно месяц работы на МКС.

«У нас, наверное, первые две недели проходит острая адаптация к микрогравитации. Наверное, уже ближе к стыковке, я начал чувствовать эффекты укачивания. Самым сложным был второй день на станции. После этого постепенно все стало налаживаться. Сейчас уже никаких проблем не чувствую», - рассказал Вагнер во время прямой связи с Землей.

Иван сообщил, что первое время пребывания на Международной космической станции не понимал где находится пол, а где – потолок. По словам космонавта, сейчас он об этом даже не задумывается: неважно вниз головой летишь или вдоль стенки. По признанию Вагнера, в первое время он сбивал все, что находилось вокруг.

На борту Международной космической станции заметно упрощается восприятие пищи, сообщил Вагнер. Космонавты могут в течение 16 суток каждый день принимать разные блюда. Но со временем, вся еда начинает разделяться на несколько категорий. По словам Ивана, теперь его рацион делится на сублимированный творог, сублимированные вторые блюда, мясо с овощами и просто овощи.

Бортинженер-1 Иван Вагнер, командир экипажа Александр Иванишин и бортинженер-2 астронавт Крис Кэссиди стартовали с космодрома Байконур 9 апреля 2020 года. Возвращение Ивана Вагнера планируется в октябре этого года.

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