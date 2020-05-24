Эксперт спрогнозировал сроки прохождения пика по коронавирусу российскими регионами

Пик пандемии коронавирусной инфекции в России прошли только Москва и Московская область. В остальных регионах он наступит не раньше, чем через две недели, сообщил кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном регионе значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса. В результате пик наступил раньше, а затем начался спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости», - цитируют РИА Новости заявление Тавадяна.

Рассуждая о преимуществах карантина, ученый отметил, что его эффективность высока только при условии соблюдения ограничительных мер подавляющим большинством населения.

В России решающим стало введение режима самоизоляции, подчеркнул Тавадян. Это позволило перестроить систему здравоохранения и подготовиться к приему большого количества инфицированных.