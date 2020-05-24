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В Алеппо возобновилось производство традиционного сирийского мороженого

Ян Брацкий
05:11 24.05.2020
Ассортимент ледяного лакомства зависит от фруктового сезона, что созрело в садах, то и идет в производство.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Сирию постепенно возвращается мирная жизнь. Мусульмане активно готовятся к празднованию священного праздника Ураза-Байрам. В Алеппо возобновилось производство мороженого. Шоколадное, ванильное, клубничное и, конечно-же, по местной традиции, с добавлением фисташек. Сирийское мороженое жирное, насыщенное, чем-то напоминает советский пломбир, но готовят его из козьего или овечьего молока. Ингредиенты исключительно натуральные.

«Количество сортов мороженного зависит от фруктового сезона. Что собирают сейчас в садах, из того мы и делаем мороженное. Сейчас это черешня, клубника, персики, лимоны. Все это, начиная от фруктов и ягод, и заканчивая свежим молоком, мы получаем прямо с фермы», - рассказывает сын владельца фабрики Ахмед Аблдалла Шеф.

В дни месяца Рамадан, как правило, в Сирии стоит изнурительная жара, а строгий пост предполагает прием пищи только после заката солнца. Днем нельзя даже пить воду. Поэтому к наступлению темноты хозяйки готовят к столу сладости, а в холодильниках уже лежит замороженная бутилированная вода и порции вкуснейшего мороженого. Его можно купить и отведать в кафе, многие из которых уже открылись.

Производство неприхотливое, поэтому наладить его удалось быстро, рассказывает Сахеб, владелец цеха. Даже несмотря на то, что в соседнем квартале еще недавно орудовали боевики, Сахеб смог быстро восстановить бизнес и даже принять на работу нескольких беженцев из других городов. В накладе он не останется, до поздней осени торговля будет идти бойко.

«Все мороженное очень вкусное. Я люблю взять и съесть сразу килограмм. Да, я не очень стройный, но абсолютно счастливый человек. Берите пример с меня», - советует владелец фабрики-кафе.

Сегодня большой и добрый Сахеб возьмет килограмм нового сорта мороженого домой, чтобы порадовать соседских ребятишек. Работа на его производстве в полную силу закипит вечером, когда спадет жара.

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