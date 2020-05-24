Врач опровергла мифы о пользе бессолевой диеты

Полный отказ от соли вреден для здоровья, а также чреват проблемами с метаболизмом. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, которая развеяла некоторые мифы о хлориде натрия.

Соль необходима здоровому человеку, отметила врач. Без нее невозможная нервно-мышечная передача, выработка желудочного сока и многие другие важные процессы в организме. Недаром эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют употреблять три-пять граммов соли ежедневно.

«Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом. Бывает, что хочется досолить пищу, когда мы испытываем обезвоживание, состояние усталости, упадка сил, при низком давлении», - рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Проблемы начинаются тогда, когда человек теряет над собой контроль и начинает потреблять слишком много соли. Со временем это становится вредной привычной, отмечает диетолог.

«Вкусовые рецепторы привыкают к определенному вкусу, если мы будем постоянно увеличивать количество соли, нам потом все будет казаться недосоленным. И наоборот, если мы будем есть меньше соли, сможем почувствовать настоящий вкус продуктов», - уверяет врач.

А вот отказ от соли, чтобы похудеть Елена Соломатина считает опасным заблуждением. Соль действительно задерживает жидкость в организме и после отказа от нее уходят объемы с боков, но после нормализации рациона все быстро возвращается. Поэтому каждому человеку необходимо определить свою суточную дозу соли и следовать рекомендациям диетолога, добавила она.