Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

Граждане России вылетели в субботу, 23 мая, из Нью-Йорка в Москву возвратный рейсом «Аэрофлота». Об этом свидетельствует информация на сайте аэропорта имени Джона Кеннеди.

На онлайн-табло воздушной гавани сообщается, что рейс SU103 отправлен. Самолет Boeing 777-300 прибудет в аэропорт Шереметьево. Ожидаемое время прибытия – 12.09 по московскому времени. После Москвы самолет вылетит в Уфу.

По информации общественной организации «Русская молодежь Америки», на борту находятся 370 человек, в числе которых есть школьники и младенцы. На родину летят жители столичного региона, Владимирской, Ивановской, Костромской, Ульяновской и других областей, а также Мордовии, Татарстана, Башкирии и Пермского края.

В апреле официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что российские дипломаты нашли 42 школьников, которые застряли в США. Дети находились в разных уголках страны и мечтали поскорее вернуться домой. Восемь человек были отправлены в Россию.