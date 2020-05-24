Главный эпидемиолог Минздрава рассказал о причинах неуязвимости россиян перед коронавирусом

Вакцинация с охватом 95% населения сделала россиян неуязвимыми перед коронавирусной инфекцией. Этим же объясняется крайне низкая смертность от COVID-19 в нашей стране, заявил главный эпидемиолог Минздрава России академик РАН Николай Брико.

«Инфекция не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц», - объяснил специалист в интервью «Парламентской газете».

Академик отметил, что только у 15% европейцев есть антитела к коронавирусной инфекции, что способствует ее активному распространению и вызывает последующие заболевания.

В настоящий момент в России зарегистрированы 335 882 случая инфицирования коронавирусом. Заболевание отмечено в 85 регионах страны. За весь период пандемии погибли 3388 человек, 107 936 выздоровели и были выписаны из больниц.