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Лидер КНДР впервые за три недели появился на публике

Ян Брацкий
03:09 24.05.2020
Лидер КНДР лично присутствовал на расширенном заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи.
Лидер КНДР впервые за три недели появился на публике
© Фото: The Straits Times Xinhua Globallookpress

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые, после почти месячного отсутствия, появился на публике. Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что политик провел расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой парии Кореи.


По итогам проведенного заседания, сообщает ЦТАК, был подписан ряд приказов. Агентство сопроводило новость фотографией главы КНДР, на которой он запечатлен сидящим в президиуме на фоне национальных флагов и атрибутики партии, сообщает РИА Новости.


Ким Чен Ын не появлялся на телеэкранах в течение 20 дней. За это время ряд западных, южнокорейских и японских СМИ распространили новости о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем. Некоторые издания написали о его смерти в результате неудачно выполненной операции на сердце.

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