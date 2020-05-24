Лидер КНДР впервые за три недели появился на публике

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые, после почти месячного отсутствия, появился на публике. Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что политик провел расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой парии Кореи.



По итогам проведенного заседания, сообщает ЦТАК, был подписан ряд приказов. Агентство сопроводило новость фотографией главы КНДР, на которой он запечатлен сидящим в президиуме на фоне национальных флагов и атрибутики партии, сообщает РИА Новости.



Ким Чен Ын не появлялся на телеэкранах в течение 20 дней. За это время ряд западных, южнокорейских и японских СМИ распространили новости о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем. Некоторые издания написали о его смерти в результате неудачно выполненной операции на сердце.