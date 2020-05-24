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Чучело «аллигатора Гитлера» попадет в Дарвиновский музей

Тамара Астапенкова
03:29 24.05.2020
Рептилия была привезена в Московский зоопарк в июле 1946 года. До этого аллигатор три года находился в неизвестном месте, после побега из Берлинского зоопарка.
Чучело «аллигатора Гитлера» попадет в Дарвиновский музей
© Фото: moscow zoo vk

Сотрудники Дарвиновского музея обсудили с представителями московского зоопарка сроки передачи умершего аллигатора Сатурна, чтобы изготовить чучело и увековечить память уникальной рептилии.

Вчера стало известно, что в Московском зоопарке умер миссисипский аллигатор Сатурн, которому было 84 года. По его уникальной биографии можно снимать приключенческий фильм. Аллигатор появился на свет в 1936 году в США, потом был перевезен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в 1943 году. Говорят, что некоторое время рептилия находилась в личной коллекции Гитлера. Но точной информации где провел три года Сатурн после побега нет.

Рептилию нашли в 1946 году британские солдаты и передали СССР. В июле этого же года Сатурн поселился в Московском зоопарке, где прожил 74 года. Интересно, что в дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида составляет от 30 до 50 лет.

«Вчера как раз обсуждались подробности, когда он будет передан к нам, в какие сроки будет изготовлено чучело, тело животного большое, его длина 3,5 метра, поэтому для этого потребуется много усилий и времени», - рассказала РИА Новости сотрудник пресс-службы Дарвиновского музея Татьяна Коровкина.

Чучело аллигатора Сатурна планируют выставить в отделе рептилий и приурочат к 113-летию Дарвиновского музея. Подобная практика по увековечению уникальных животных существует давно. Дарвиновский музей и Московский зоопарк сотрудничают уже более 100 лет.

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