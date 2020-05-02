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В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить аллергию от коронавируса

Анна Берестовая
04:03 02.05.2020
Сезонная аллергия не входит в перечень заболеваний, которые влияют на заражаемость и тяжесть протекания коронавирусной инфекции.
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить аллергию от коронавируса
© Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре перечислили отличия симптомов заражения коронавирусной инфекцией и проявлений обычной сезонной аллергии.

В сообщении на сайте ведомства объясняется, что при аллергической реакции, в отличие от болезни COVID-19, нет кашля, высокой температуры, болей в мышцах, отдышки, а также сильной слабости и утомляемости. Исключением могут стать только некоторые симптомы у людей с диагнозом бронхиальная астма.

Об аллергии свидетельствуют такие симптомы, как покраснение глаз, першение в горле, слезящиеся глаза, насморк и зуд.

В Роспотребнадзоре добавили, что подобная аллергия не является одним из хронических заболеваний, увеличивающих риски заражения и сложного протекания коронавирусной инфекции.

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