Выбраться из паутины: эксперт назвал способ «удалиться» из интернета

Для того, чтобы убрать актуальное существование своего интернет-профиля в публичном доступе достаточно обратиться в техническую поддержку сервиса.

В настоящее время в стране прекращение обработки данных в онлайн-пространстве можно инициировать в соответствие с законами «О персональных данных» и «Об информации».

Об этом рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Тем не менее, в данном вопросе существуют свои сложности и нюансы. Так, реального удаления может в итоге и не быть.

«Компании часто затягивают этот процесс технически, из-за чего данные могут быть не удалены из базы, а просто полностью скрыты из публичного пространства», - цитирует агенство «Прайм» Щельцина.

Кроме этой трудности, существует также проблема времени. Некоторые компании по своим условиям работы осуществляют обработку информации о пользователе не моментально, а по истечении некоторого периода. В этот период доступ к данным могут получить сотрудники правоохранительных органов.

Ранее специалист указывал, что для того, чтобы обезопасить свои личные разговоры и сообщения от посторонних лиц, необходимо полностью очищать свои сообщения в мессенджерах.