В Израиле начинается судебный процесс над премьер-министром Нетаньяху

В Израиле в воскресенье, 24 мая, начнется первый в истории страны судебный процесс над действующим премьер-министром. Согласно решению инстанции, Биньямин Нетаньяху обязан присутствовать на процессе лично. Политика обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.

Ранее премьер направил главе государства Реувену Ривлину письмо, в котором уведомил его о завершении формирования правительства.

Этим завершился самый затяжной политический кризис в истории страны, который длился более года. Он сложился по причине того, что в Израиле невозможно было сформировать кабинет министров. Это привело к тому, что выборы проводили три раза подряд: в апреле и сентябре 2019 года, а также марте 2020 года.