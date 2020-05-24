Ученые спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19

Мир сможет окончательно избавиться от коронавирусной инфекции не раньше декабря этого года. С таким прогнозом выступили исследователи из Сингапурского университета технологии и дизайна, которые уже не в первый раз выступает с заявлениями по поводу пандемии.

По их мнению, в США инфекцию удастся укротить только к сентябрю, однако сами исследователи призывают не опираться на их выводы при принятии решений о смягчения ограничительных мер, так как они могут быть не точными, сообщает газета New York Post.

Для своих расчетов ученые используют математическую модель распространения коронавируса, которая учитывает динамику по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и тем, кто уже выздоровел.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения сообщает о том, что количество заражений COVID-19 в мире превысило пять миллионов. Согласно последним данным, в мире зафиксировано 5 103 006 случаев инфицирования, более 333 тысяч человек скончались.