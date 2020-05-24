Глава Алакуртти рассказал о поисках пропавшей девочки

С 23 мая в круглосуточном режиме продолжаются поиски пропавшей четырехлетней девочки, которую в последний раз видели недалеко у реки Тунтсайоки.

Глава села Алакуртти Александр Самарин, который лично участвовал в поиске, рассказал о том, как они организованы.

«Как только поступила информация о том, что она пропала сразу на территорию выехал состав отдела полиции. К поиску подключились и военнослужащие 80 арктической бригады , а также жители», - рассказал «Звезде» Самарин.

По его словам, в три часа ночи выехали четыре водолаза и пять человек аварийно-спасательной бригады.

«Всю ночь очень активно велись поиски. Жители неравнодушно отнеслись к этому. Все было слаженно: у людей были радиостанция, в интернете в группах была размещена анкета, на которой была указана частота проведения переговоров, все группами разделились, кто какой участок осматривает, кто какое помещение, берег реки», - подчеркнул он.

Временно приостановили свою работу водолазы и спасатели. На территории сегодня работал лично начальник отдела полиции, совместно с поисковыми группами и следственно-оперативной группой.

«Сотрудниками МВД совместно с сотрудниками Минобороны организованы мероприятия по поиску пропавшей девочки. Поиски ведутся круглосуточно», - отметил он.

Глава села подчеркнул, что в поисках задействованы около 100 военнослужащих, 40 сотрудников МВД, а точное количество жителей назвать трудно.

По факту исчезновения девочки Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.