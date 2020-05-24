Названы опасные для больных COVID-19 препараты

Часть препаратов, применяющихся при простом ОРВИ, которые начинают принимать по незнанию пациенты с коронавирусной инфекцией, могут только осложнить ход заболевания.

Вредными при COVID-19 являются нестероидные противовоспалительные лекарства, к которым относится аспирин, ибупрофен, вольтарен и диклофенак. Об этом рассказала «Вечерней Москве»вирусолог Надежда Жолобак.

По словам специалиста, такие препараты позволяют вирусу легче распространяться по организму, создавая благоприятную для него среду. Это подтверждают исследования, проведенные в Италии и Франции.

Врач также отметила, что прием анальгетиков может привести к различным осложнениям, и даже действие парацетамола при коронавирусном заболевании может оказаться непредсказуемым.

Вирусолог подчеркнула, что нельзя заниматься самолечением и при повышении температуры необходимо сразу же обратиться к медикам.

Ранее в РАН объяснили, что неуязвимость к COVID-19 россиянам может обеспечить вакцинация 95% населения страны.