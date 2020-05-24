Полиция задержала девять человек после перестрелки в Москве

В Москве после стрельбы на автостоянке на Каширском шоссе правоохранительными органами были задержаны девять человек, включая одного раненого.

Установлено, что минимум четверо из них являются приезжими из Оренбурга.

Согласно предварительным данным, в перестрелку были вовлечены не менее восьми человек. Стрельба производилась из травматических пистолетов и, возможно, охотничьих ружей. Такую информацию сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

В настоящий момент устанавливается причастность задержанных лиц к произошедшему инциденту.

Ранее сообщалось, что в конфликте у ЖК «Ясный» на юге столицы, произошедшем в воскресенье, 24 мая, вечером, участвовали две группы мужчин.