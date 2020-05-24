Установлены личности задержанных по делу о перестрелке в Москве

Установлены личности трех задержанных по делу о перестрелке неподалеку от жилого комплекса «Ясный» в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, задержаны Максим Е. 1988 года рождения и Герман Т. 1991 года рождения. Кроме того, правоохранители задержали Вадима Р. 1993 года рождения. Все они родом из Оренбургской области.

Информация о перестрелке у ЖК на Каширском шоссе появилась вечером 24 мая. По предварительным данным, конфликт произошел между двумя группами мужчин. В ходе перестрелки они использовали автоматическое оружие.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Дело взято на контроль прокуратурой. Известно, что один из участников конфликта получил ранение, другой информации о пострадавших не приводится.