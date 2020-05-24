Опубликованы кадры, снятые после допроса захватчика банка

Телеканал «Звезда» публикует кадры, снятые после допроса Алексея Барышникова, который 23 мая пытался захватить заложников в одном из столичных банков. На записи видно, как задержанный садится в автозак.

В субботу днем стало известно, что неизвестный мужчина захватил заложников в одном из отделений «Альфа-банка». По версии следствия, захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство.

В результате проведенного штурма группой захвата, злоумышленник был задержан. В ходе допроса мужчина признал свою вину и сообщил, что таким образом пытался узнать правду. Известно, что в отношении уроженца Нижневартовска ранее было заведено 12 исполнительных производств в разных регионах России. Барышников в общей сложности должен 1,8 миллиона рублей.

По данным СК РФ, пострадавших в результате ЧП нет. Следователи проводят все необходимые мероприятия на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.