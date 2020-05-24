Число заболевших коронавирусом в мире за сутки возросло на 100 тысяч

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 5,2 миллиона человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за прошедшие сутки COVID-19 заболели более 100 тысяч.

Число летальных исходов за последние 24 часа увеличилось на 4,2 тысячи, превысив отметку в 337 тысяч. Отмечается, что ВОЗ учитывает официально подтвержденные данные, предоставляемые странами.

Первое место по числу зараженных коронавирусом занимает Северная и Южная Америка - 2 338 124. В странах Европы насчитывается 2 006 984 инфицированных. В Восточно-Средиземноморском регионе зафиксировано 415 806 заболевших.

По данным на 24 мая, в России зарегистрирован 344 481 случай заражения, 113 299 человек выздоровели, 3541 пациент скончался.