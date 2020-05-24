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Попова: более половины регионов РФ могут приступить к первому этапу снятия ограничений

Иван Линдеманн
21:55 24.05.2020
По словам главы Роспотребнадзора, коэффициент распространения коронавируса равен единице в 17 субъектах страны, в 27 - меньше единицы.
Попова: более половины регионов РФ могут приступить к первому этапу снятия ограничений
© Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress

В ближайшее время к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, могут приступить 44 из 85 российских регионов, то есть более половины. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны. Это связано с тем, что мы, когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап, у нас коэффициент распространения - сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции - был меньше единицы или равен единице только в 9 субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 субъектах он равен единице», - объяснила главный санитарный врач в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, Попова заявила, что в России не зафиксировано смертей пациентов от коронавируса при лечении на дому. Также глава Роспотребнадзора отметила, что стране удалось избежать предсказываемых «страшных» сценариев развития пандемии, и система здравоохранения успешно со всем справилась.

По данным на 24 мая, в России зарегистрирован 344 481 случай заражения COVID-19,  выздоровели 113 299 пациентов, скончался 3541 человек.

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