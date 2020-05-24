СК возбудил дело о покушении на убийство после перестрелки в Москве

По факту стрельбы у жилищного комплекса на Каширском шоссе в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Москве.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")», - заявила представитель СК Юлия Иванова.

Кроме того, в Следственном комитете рассказали, что конфликт произошел между двумя группами мужчин. Один из них получил ранение.

По информации источника ТАСС, в перестрелке участвовали не менее восьми человек, задержаны четверо - это приезжие из Оренбурга.

«Всего задержаны четыре человека, в том числе и раненый. Роль каждого в перестрелке устанавливается», - сказал собеседник ТАСС.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Стрельба у ЖК «Ясный» на юге Москвы произошла вечером в воскресенье, 24 мая. Неизвестный мужчина вышел из машины и открыл огонь. После нескольких выстрелов злоумышленники скрылись.