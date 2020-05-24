В МВД рассказали подробности стрельбы на юге Москвы

На месте стрельбы у ЖК «Ясный» в настоящее время работают сотрудники полиции. Они обследуют территорию и устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в МВД.

«На службу 02 поступило сообщение, что в районе дома 65 по Каширскому шоссе слышны хлопки и происходит конфликт между гражданами. На место прибыли полицейские, устанавливают причины и обстоятельства, обследуют территорию с целью обнаружения возможных противоправных действий», - сказал Аркадий Баширов, дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по городу Москве.

По его словам, задержаны три человека - предполагаемых участника конфликта. В ближайшее время их доставят в отделение полиции для разбирательства.

Стрельба на Каширском шоссе произошла в воскресенье, около 19 часов по Москве. В результате произошедшего никто не пострадал.