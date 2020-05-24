Полиция оштрафовала организаторов и участников массовой вечеринки в Новосибирске

Организаторы и участники массовой вечеринки в центре Новосибирска оштрафованы. Об этом ТАСС сообщили в региональном МВД.

Сколько именно человек привлечены к административной ответственности, не уточняется. В отношении них составлены протоколы по статьям «Нарушение тишины и покоя граждан» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».

Ранее следователи СК РФ приступили к уголовно-процессуальной проверке после проведения двух массовых вечеринок с танцами в условиях режима самоизоляции. Развлекательные мероприятия проходили 23 мая на площади Ленина в центре Новосибирска и в Кировском районе рядом с конным клубом «Мустанг». На вечеринках могли присутствовать более 300 человек.