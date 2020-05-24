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Три человека задержаны после перестрелки на юге Москвы

Иван Линдеманн
20:04 24.05.2020
На место стрельбы выехали сотрудники полиции. Они осматривают территорию, где произошел конфликт.
Три человека задержаны после перестрелки на юге Москвы
© Фото: Лера Коликова, facebook

После перестрелки у ЖК «Ясный» на Каширском шоссе задержаны три человека. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что пострадавших и погибших в результате инцидента нет. На место стрельбы выехали сотрудники полиции. Они осматривают территорию, где произошел конфликт.

Неизвестные открыли стрельбу на автостоянке жилищного комплекса около 19 часов по московскому времени. Кадры произошедшего появились в соцсетях. На них видно, как из иномарки вышел мужчина, достал оружие и открыл огонь. После нескольких выстрелов злоумышленники скрылись.

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