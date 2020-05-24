Очевидцы показали обстрелянную у ЖК в Москве машину

Жильцы ЖК «Ясный» на Каширском шоссе, где произошла стрельба, сняли на видео пострадавшую в ходе инцидента машину. Можно заметить на водительской двери прямо под стеклом две пробоины от выстрелов. Судя по госномерам, автомобиль зарегистрирован в Оренбургской области.

Стрельба на юге Москвы произошла вечером в воскресенье, 24 мая. Кадры опубликовали местные жители. На них было видно, что неизвестный мужчина с оружием вышел из машины и сделал несколько выстрелов.

По информации ТАСС, в ходе инцидента никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции.