Следователи начали проверку после массовых танцев в Новосибирске

Следователи СК РФ приступили к уголовно-процессуальной проверке после проведения в Новосибирске сразу двух массовых вечеринок с танцами в условиях режима самоизоляции.

«В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями города Новосибирска режима самоизоляции», - сообщили в СУ СК РФ по региону.

Сообщается, что развлекательные мероприятия проходили на площади Ленина в центре Новосибирска и в Кировском районе рядом с конным клубом «Мустанг». На вечеринках могли присутствовать более 300 человек.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что организаторы и участники мероприятий были найдены и привлечены к административной ответственности.

«Сотрудниками полиции установлены организаторы и участники мероприятия. Они привлечены к административной ответственности по статье 4.2 закона Новосибирской области об административных правонарушениях… ("Нарушение тишины и покоя граждан") и статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")», - рассказали РИА Новости в МВД.

Отмечается, что наказания предусмотрены в виде штрафов. Административные протоколы рассмотрит суд.

Танцевальные вечеринки прошли в Новосибирске 24 мая. Кадры развлекательных мероприятий быстро разошлись в социальных сетях. Как следует из видео, на вечеринке категорически не соблюдался принцип социальной дистанции, равно как и общий запрет на массовые мероприятия.