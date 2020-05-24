Пальба в стиле 90-ых: момент стрельбы в ЖК на юге Москвы попал на видео

В социальных сетях появилось видео с моментом стрельбы в ЖК «Ясный», который расположен на Каширском шоссе.

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как неизвестный мужчина выходит из иномарки, берет в руки оружие и открывает огонь. Сразу после этого машины уезжают.

По информации агентства городских новостей «Москва», в городе объявлен план «Перехват». По данным источника ТАСС, при перестрелке никто не пострадал.